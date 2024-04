Zaradi slavnega modnega dvojca prišla številna zvezdniška imena

Ne glede na to, koliko se spoznate na modo, ste gotovo že slišali za modni dvojec Dolce & Gabbana – če ne drugače takrat, ko je njuno kreacijo, s cvetjem posuto jakno za 51.500 dolarjev (okoli 47.500 evrov), na obisku v Rimu nosila nekdanja ameriška prva dama slovenskega rodu Melania Trump.

Modna guruja imata med imenitneži in znanimi številne oboževalce, ki z veseljem in pogosto nosijo njune vselej rahlo ekstravagantne in nadvse razkošne, seveda pa tudi vrtoglavo drage kreacije. Mnogi od teh so se konec tedna zbrali v Milanu na odprtju razstave Dal Cuore alle Mani: Dolce & Gabbana, posvečeni slavni modni znamki. Po Palazzo Reale so se v soboto zvečer sprehajale Cher, Demi Moore, Lupita Nyong'o in Naomi Campbell, če naštejemo le nekaj najslavnejših zvezdniških imen. Domenicu Dolceju in Stefanu Gabbani so se poklonile s prihodom na dogodek v njuni znamki oblačil.

Obleke, ki niso dostopne denarnicam navadnih smrtnikom. FOTO: Profimedia

Na razstavi, ki poteka od 7. aprila do 31. julija, je predstavljen celotni ustvarjalni proces oblikovalcev, ki sta idejo o lastni znamki pred desetletji skovala kar v nočnem klubu in sta bila najprej intimna, šele nato pa poslovna partnerja, pa tudi najzanimivejši izseki iz njune dolgoletne modne zgodovine, ki je pestra in bogata. V njej najdemo tako kontroverznosti, kot so bili komentarji proti umetni oploditvi (Dolce je dejal, da so to kemični oziroma sintetični otroci), zaradi česar je znamko dolga leta ignoriral Elton John, kot tudi različne zanimivosti, denimo to, da od leta 1990 kot sponzorja skrbita za oblačila italijanskega nogometnega tima.

Znamka je danes ena najvplivnejših na svetu, zato je kar težko verjeti, da sta njena ustvarjalca samouka, ki ju je nekoč, ko sta še iskala svoj prostor pod soncem, zavrnila modna hiša Armani. Ker nobeden iz dvojca ni bil kdo ve kako bogat, sta morala biti na začetku kariere zelo kreativna: tako sta denimo svojo prvo skupno kolekcijo oblačil sešila kar iz posteljnine.

31. julija se zaključi razstava.

D & G sicer še vedno spada med (neuradne) rekorderje v ceni sončnih očal: očala DG2027B so s ceno 383.609 dolarjev trenutno še vedno v samem vrhu lestvice desetih najdražjih sončnih očal v modni zgodovini, a so na pogled v primerjavi z razkošnimi modeli, ki jih lahko vidimo na razstavi, zelo nosljiva in pravzaprav kar malce dolgočasna.