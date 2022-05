Prvič uspešno presadili penis, stari mu je v srhljivem razpletu odpadel

Okužba bi bila zanj skorajda usodna, da je preživel, je bil skorajda čudež. A življenje za Malcolma MacDonalda odtlej ni bilo niti približno enako kakovostno kot prej. Zaradi posledic okužbe so mu namreč počrnele okončine, penis pa mu je v srhljivem razpletu odpadel.

Vrsto let je imel svojo moškost, Jimmyja, na roki. FOTOGRAFIJI: Twitter

Bilo je kot v grozljivki, se spominja zdaj 47-letni Malcolm, ki si je okužbo pridelal z zlorabo mamil. Leta 2014 je njegov penis doživel tragični epilog, Britanec iz Thetforda na Otoku pa je bil dolgo prepričan, da njegovo življenje nima več smisla. Dokler mu zdravniki niso dali novega upanja: izdelali so mu nov penis in mu ga začasno pritrdili na podlaket, leta 2018 pa bi mu ga morali presaditi tja, kamor spada.

2014. je ostal brez njega.

A zaradi zapletov zahtevnega posega niso mogli izpeljati, za Malcolma pa se je začelo novo obdobje negotovosti in strahu. Njegova zgodba je dosegla medije in filmarje, ki so po njem ustvarili tudi dokumentarni film, kljub izdatni podpori javnosti pa je Britanec nenehno živel v agoniji in strahu, ali mu bo znanost vendarle lahko povrnila moškost.

In pred časom, po odpravi protikoronskih ukrepov, je le dočakal pritrdilni odgovor: zapisal se je namreč v zgodovino kot prvi moški, ki je uspešno dočakal in preživel presaditev penisa. Njegov nov spolni ud je zasnoval urolog in profesor David Ralph iz londonske univerzitetne bolnišnice. Kirurgi so z Malcolmove roke odvzeli kožo in jo zvili v obliko penisa, nato pa izdelali še sečnico in namestili dve cevi. Prek črpalke, ki je nameščena v mošnjičku, lahko Malcolm zdaj doseže tudi mehansko erekcijo.

Po deveturni in zelo zahtevni operaciji je 47-letnik že uspešno okreval, Jimmyja, kot je svoj penis ljubkovalno poimenoval, ko je živel na njegovi roki, pa menda še ni v polnosti preizkusil. A se tega neizmerno veseli, ne nazadnje so ga kirurgi za potrpežljivost nagradili z dodatnimi petimi centimetri.