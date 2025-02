Prvič ujeto na kamero: orke lovijo in jedo velike bele morske pse!

Orke so prav posebna bitja. Do 10 ton težki zobati kiti so izjemno okretni in hitri ter nadvse pametni. Njihova inteligenca se lahko meri z inteligenco šimpanzov in delfinov, katerih sorodniki so, ugotavljajo znanstveniki. So tudi med najučinkovitejšimi plenilci v oceanih.

Napadi ork na velikega belega morskega psa pa so nekaj, o čemer morski biologi razpravljajo že leta, posnetek Ameriškega okoljskega društva je prvi dokaz, da se res dogajajo. »Ubijajo velike bele pse in jih jedo.« Znanstveniki so namreč analizirali posnetek iz Južne Afrike iz maja 2022. V to akcijo je bila skupaj z lovcem Portom vpletena orka Starboard, znana po svojih napadih na morske pse na tem območju. »Takšnega vedenja še nismo videli in prav gotovo nikoli ni bilo posneto iz zraka,« je povedala glavna avtorica študije Alison Towner.

Po mnenju New Scientista orkam ni več treba loviti v tropu, da bi bile uspešne. Posebno zanimivo je, da je to vedenje vse pogostejše med orkami po vsem svetu, kot so pokazala kasnejša videnja in posnetki. »Orke so zelo inteligentne in družabne živali. Zaradi metod skupinskega lova pa so neverjetno učinkoviti plenilci,« je dodal soavtor študije Simon Elwen.

Marca lani je National Geographic objavil videoposnetek, ki prikazuje orko po imenu Sophia, kako lovi velikega belega morskega psa in ga prinese svoji družini. Plenilsko vedenje ork je imelo celo širši učinek na morske ekosisteme, pri čemer je The Guardian poročal, da naj bi napadi ork zdesetkali populacijo velikega belega morskega psa v morju pred južnoafriškim krajem Gansbaai.

Nad jadrnice

Spomnimo še na primere napadov na jadrnice. Od leta 2020 je majhna skupina ork v stalnem stiku s plovili ob obalah Maroka, Španije in Portugalske; zaznali so že 673 srečanj. Zanimivo je, da orke z glavo udarjajo predvsem v jadrnice, manjše od 12 metrov. Nekaj plovil so celo potopile, ljudje pa so ostali nepoškodovani, saj orke niso pokazale niti najmanjšega znaka agresije do pripadnikov naše vrste.

V 70. in 80. letih 20. stoletja so belega morskega psa lovili do roba izumrtja, zdaj pa je v mnogo delih sveta zaščitena vrsta. FOTO: Nautilus Creative/Getty Images

Zaradi skrbi za varnost plovil in ork, ki so kritično ogrožene, sta španska in portugalska vlada zahtevali poročilo o obnašanju teh živali. Ugotovili so, da gre verjetno za posledico presežka prostega časa, saj naj bi se kiti z jadrnicami zgolj igrali. »Zdi se, da je vedenje povezano z igro ali druženjem, morda pa ga je spodbudila nedavno povečana razpoložljivost plena. To vodi do zmanjšanja časa, ki ga je treba vložiti v iskanje hrane.« Navajajo tudi, da lahko nekatere populacije ork občasno kažejo novo vedenje. Včasih se ga navadijo od druge skupine kitov, drugič se ga domislijo same, piše IFL Science.

Prevzemanje vedenja so prvič opazili leta 1987 pri skupini ork v severovzhodnem Tihem oceanu. Ena od samic je začela na nosu nositi mrtvega lososa, v naslednjem mesecu se je to vedenje razširilo v vsej skupini, pa tudi med dvema drugima, s katerima so bili v stiku. Vedenje je postalo prava uspešnica, potem pa je nenadoma izginilo, se spet pojavilo in znova izginilo. A zdi se, da so se kiti ubijalci odločili ta trend vrniti.