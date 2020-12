Prvič izbrali tudi otroka leta, gre za 15-letnico

Skrbi za čisto vodo, bojuje se proti spletnemu nasilju. FOTOGRAFIJI: Twitter

Intervju z zmagovalko je opravila Angelina Jolie.

Revija Time je že daljnega leta 1927 začela izbirati osebnost, ki je najbolj zaznamovala iztekajoče se leto. V takratni dobi je to seveda lahko bil le moški, a pozneje se je izbor razširil na oba spola, Timova osebnost leta pa velja za laskav in ugleden naziv. Po novem se lahko z njim okitijo tudi otroci.Novo kategorijo izbora je nedvomno spodbudilo vse več mladih, ki s svojimi dosežki spreminjajo in navdihujejo svet, zadnja leta je to predvsem okoljska aktivistka iz Švedske, ki je postala Timova osebnost leta lani, a se je morala kosati z odraslimi tekmeci. Ti po novem ne bodo več mogli zasenčiti mladih, na katerih svet stoji, saj revija odslej imenuje tudi otroške zmagovalce. In prva med njimi je petnajstletnaiz Denverja v ameriški zvezni državi Kolorado, nadobudna znanstvenica, ki je s svojimi dozdajšnjimi dosežki mnoge pustila odprtih ust, obenem pa ponudila pomembne rešitve za boljšo prihodnost.Med drugim je izumila napravo, ki zazna svinec v pitni vodi, in tako ponudila pomembno rešitev za krizo v Flintu v Michiganu, in spletno aplikacijo na brskalniku Chrome, ki z umetno inteligenco prepozna spletno nasilje.V tekmi za laskavi naslov je Gitanjali premagala pet tisoč mladih tekmic in tekmecev iz ZDA, revija Time pa se je za pomoč pri nominacijah in izboru povezala s televizijsko mrežo Nickelodeon. V ožji izbor so imenovali pet otrok, najvplivnejšega med njimi pa so po svoji presoji izbrali vrstniki. Tudi preostali štirje ne bodo ostali praznih rok, Time jih bo namreč nagradil z zajetno vsoto denarja in tako spodbudil njihovo delo in ustvarjanje, zmagovalka pa je potem svoje življenje in delo razodela v intervjuju s filmarkoMed drugim je zaupala, da je zadovoljna, ker pomaga razbijati stereotipe o znanstvenikih: ti namreč niso vedno stari, osiveli in zmedeni moški.