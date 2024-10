Prvi vrh EU in zalivskih držav v znamenju zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu

Voditelji držav članic EU se bodo danes v Bruslju sestali na prvem zasedanju z voditelji zalivskih držav, ki ga bo zaznamovalo predvsem zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu. Po napovedih bodo govorili še o ruski invaziji na Ukrajino, sodelovanju pri soočanju z globalnimi izzivi ter dvostranskih odnosih.

Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Robert Golob, se bodo danes v Bruslju sestali z vodilnimi predstavniki šestih članic Sveta za sodelovanje v Zalivu (GCC). Katar bo zastopal emir Tamim bin Hamad al Tani, ki trenutno tudi predseduje GCC, Savdsko Arabijo pa kronski princ in premier Mohamed bin Salman. Na premierski ravni bosta zastopana tudi Kuvajt in Bahrajn, medtem ko so Združeni arabski emirati in Oman v Bruselj poslali namestnika premierjev.

Izrael in Ukrajina

Namen srečanja je razviti tesnejše partnerstvo spričo zahtevnih geopolitičnih okoliščin. V ospredju bo zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu, kjer Izrael nadaljuje vojaško operacijo v Gazi v odziv na lanskoletni napad palestinskega gibanja Hamas, obenem pa se med kopensko invazijo na jugu Libanona spopada z gibanjem Hezbolah in obstreljuje druge dele države.

V okviru razprave o geopolitičnih okoliščinah bodo po napovedih spregovorili tudi o ruski invaziji na Ukrajino. Viri pri EU ocenjujejo, da bi lahko zalivske države odigrale pomembno vlogo pri podpori Kijevu.

Voditelji EU in GCC imajo na dnevnem redu še sodelovanje pri reševanju globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe in energetika, ter dvostranske odnose, vključno s trgovino. Pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu med regijama, ki so se začela pred 35 leti, so sicer leta 2008 prekinili.

Že v torek je v Bruslju potekala večerja zunanjih ministrov obeh organizacij, namenjena pripravam na vrh.