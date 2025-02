Prvi ukrajinski vohun: »Te štiri države so naslednje tarče Putina, ne delajte si utvar, da ne«

Prvi ukrajinski vohun je razkril, kako naj bi ruski predsednik Vladimir Putin širil ruski imperij, kljub možnostim, da se vojna v Ukrajini v kratkem konča.

Vodja glavne ukrajinske obveščevalne uprave (HUR), generalpodpolkovnik Kirilo Budanov, je izjavil, da Rusija sebe ne vidi kot federacijo, ampak kot imperij. »Imperij, h kateremu se nagiba trenutno vodstvo Ruske federacije, je narejen po vzoru Sovjetske zveze, vendar z državami Varšavskega pakta. Predstavljajte si najslabši scenarij, a se je zgodilo, da so se tri države združile v eno, čeprav je to skoraj nemogoče,« navaja Kyiv Post.

To bodo Putinove naslednje tarče

Če bo Rusiji uspelo ustvariti imperij, bodo po njegovih besedah ​​njene naslednje tarče Poljska, Češka, Madžarska in Bolgarija.

»Naslednja bo Poljska, to vam povem. In ni se treba bati, le zavedati se je tega treba,« je dodal prvi ukrajinski vohun. »Vse bo pod ruskim nadzorom. Za države nekdanjega Varšavskega pakta je to minimum, če se ustvarja imperij, potem pa kdo ve, kaj lahko sledi, žal,« je še opozoril Budanov.

Rusi potrebujejo premor

Je pa poudaril, da Rusija trenutno potrebuje odmor, da si povrne moči in odpravi svoje napake. »Ruska federacija razume, da je nerealno hitro doseči ta strateški cilj. Ne bom rekel, da Rusiji ne uspeva vse ali da ji gre vse slabo. To ni res. Gredo naprej, vendar ta napredek ni dovolj pomemben. Ni dovoljšen, da bi hitro dosegli svoj strateški cilj. Zato potrebujejo odmor,« je zaključil Budanov.