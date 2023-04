Prvi smrtni primer zaradi ptičje gripe podtipa H3N8 pri človeku

Kitajske oblasti so Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) obvestile o prvem smrtnem primeru zaradi okužbe z virusom ptičje gripe podtipa H3N8 pri človeku. To je sicer šele tretji znani primer tovrstne okužbe pri človeku, o prejšnjih dveh pa so na Kitajskem poročali že aprila in maja lani.

V najnovejšem primeru okužbe z virusom ptičje gripe podtipa H3N8 je 16. marca umrla 56-letna ženska iz jugovzhodne province Guangdong. Ta naj bi se okužila februarja, kmalu za tem pa je bila hospitalizirana zaradi hude oblike pljučnice, je v torek sporočil WHO, ki je navajal podatke kitajske nacionalne zdravstvene komisije.

Ženska naj bi bila v stiku s perutnino, v okolici njenega doma pa so bile v preteklosti prisotne divje ptice. WHO navaja, da bi bil vir okužbe lahko tržnica s perutnino v bližini njenega doma. Vzorci, zbrani na tržnici, so namreč bili pozitivni na podtip ptičje gripe A(H3).

V prejšnjih dveh primerih okužb s podtipom H3N8 je bila ena oseba v kritičnem stanju, druga pa imela zgolj blage simptome. Tudi za njiju je WHO navedla, da je bil verjeten izvor neposredna ali posredna izpostavljenost okuženi perutnini.

Kljub temu organizacija še naprej vztraja, da na podlagi razpoložljivih epidemioloških in viroloških informacij virusi ptičje gripe podtipa H3N8 niso zmožni trajnega prenosa med ljudmi. »Zato je po trenutni oceni verjetnost širjenja s človeka na človeka majhna,« dodaja WHO.