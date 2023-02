Prvi Putinov diplomat izrekel zloveščo primerjavo, omenil celo Hitlerja

»Tisti, ki želijo uničiti Rusijo, sledijo usodi Napoleona in Hitlerja,« je ob dnevu diplomatov sporočil ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Kot je dejal, so pozivi k razkosanju Rusije vse glasnejši, pri čemer pa ni neposredno navedel, kdo daje takšne pozive.

Na ceremoniji polaganja vencev ob dnevu diplomatov je šef ruske diplomacije sporočil, da bo Rusija iz konfrontacije z neimenovanimi nasprotniki izšla močnejša in še bolj prepričana, da je potrebno vzpostaviti mednarodne odnose »na poštenih in enakopravnih odnosih, kot to zahteva Ustanovna listina ZN«, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Sergej Lavrov. FOTO: Sergei Karpukhin Reuters Pictures

24. februarja bo minilo eno leto od začetka ruske invazije na Ukrajino. To vojno v Moskvi uradno označujejo kot posebno vojaško operacijo, hkrati pa jo visoki predstavniki ruske politike redno opredeljujejo kot konflikt med Moskvo in Zahodom, ki vojaško pomaga Kijevu in je sprejel številne gospodarske sankcije proti Rusiji.

»Tisti, ki poskušajo upravljati celotno mednarodno agendo, svetovne gospodarske odnose in vso mednarodno politiko so se odločili Rusiji prizadejati strateški poraz,« je sporočil Lavrov. Pri tem je dodal, da so se tisti, ki želijo Rusijo uničiti ali oslabiti, odločili slediti usodi francoskega voditelja iz 19. stoletja Napoleona Bonaparteja ali nacističnega voditelja Nemčije v času druge svetovne vojne Adolfa Hitlerja.