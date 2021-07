Prvi primer okužbe z dvema različicama, ženska je umrla

Okužena je bila z različico alfa, ki so jo najprej odkrili v Veliki Britaniji, in različico beta, ki so jo najprej odkrili v Južni Afriki. Raziskovalci so ob tem povedali, da je verjetno fenomen okužbe z dvema različicama podcenjen.90-letnico, ki je živela sama in je prejemala oskrbo na domu, so marca sprejeli v bolnišnico OLV v belgijskem mestu Aalst. Še isti dan je bila ženska, ki ni bila cepljena proti covidu-19, pozitivna na okužbo z novim koronavirusom. Raven kisika v krvi je bila od začetka dobra, nakar se je njeno zdravstveno stanje hitro poslabšalo. Umrla je pet dni po prihodu v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Ko je zdravstveno osebje opravilo testiranje prisotnosti skrb vzbujajočih različic, so ugotovili, da je bila okužena tako z različico alfa kot z različico beta. Alfo so najprej odkrili v Veliki Britaniji, beto pa v Južni Afriki.»Obe različici sta takrat krožili v Belgiji, tako da je verjetno, da se je okužila od dveh različnih ljudi,« je povedala vodja raziskave iz bolnišnice OLV Anne Vankeerberghen. »Na žalost ne vemo, kako se je okužila,« je še dejala molekularna biologinja.Po njenih besedah je težko reči, ali je sočasna okužba z dvema različicama igrala vlogo pri hitrem poslabšanju zdravstvenega stanja bolnice. Poudarila pa je, je »ta fenomen verjetno podcenjen«, in sicer zaradi omejenega ugotavljanja okužb s skrb vzbujajočimi različicami.Raziskavo, ki je še niso poslali v objavo v medicinski reviji, so danes predstavili na Evropskem kongresu klinične mikrobiologije in infekcijskih bolezni.Britanski virolog, ki ni sodeloval pri raziskavi, je poudaril, da ga ugotovitve belgijskih kolegov niso presenetile. Ta študija izpostavlja potrebo po več študijah, s katerimi bi določili, ali okužba z več skrb vzbujajočimi različicami vpliva na klinični potek bolezni covid-19 in ali vpliva na učinkovitost cepljenja.Že januarja so sicer brazilski znanstveniki poročali o dveh ljudeh, ki sta bila okužena z dvema različicama, vendar študije še niso objavili v strokovni reviji, navaja AFP.