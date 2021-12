Prvi primer »flurone« zabeležen v Izraelu, zbolela je nosečnica

Izrael je zabeležil prvi primer tako imenovane 'flurone' - hkratne okužbe s koronavirusom in virusom gripe, piše Ynetnews. Dvojna okužba je bila prvič odkrita pri ženski, ki je ta teden rodila v medicinskem centru Rabin v Petah Tikvi. Kot so sporočili iz bolnišnice, se mlada mamica, ki ni cepljena proti nobenemu virusu, počuti dobro in naj bi jo kmalu odpustili iz bolnišnice. Ministrstvo za zdravje primer še preiskuje. Simptomi so bili za žensko razmeroma blagi in še ni treba ugotoviti, ali kombinacija obeh virusov povzroča resnejše bolezni.

Zdravstveni uradniki ocenjujejo, da je za obe boleznijo zbolelo tudi veliko drugih bolnikov, a tega niso vedeli, ker jim bolezen ni bila diagnosticirana. »Lani nismo bili priča primerov gripe med nosečnicami in materami,« je povedal prof. Arnon Vizhnitser, specialist porodništva in ginekologije ter direktor ginekološkega oddelka. »Danes opažamo primere sočasne okužbe s koronavirusom in gripo. Vse pogosteje vidimo nosečnice z gripo. Vsekakor je velik izziv, ko pride ženska z vročino na porod in ne veš, ali je to koronavirus ali gripa. Pri obeh primerih gre za bolezni dihal.«

Poziv k cepljenju

Medtem bi se Izrael lahko soočil z bližajočo se epidemijo gripe, saj so bolnišnice prejšnji teden poročale, da so sprejele 1849 bolnikov z zapleti zaradi bolezni, kažejo podatki, ki jih je v sredo objavil Center za nadzor bolezni (CDC) ministrstva za zdravje. Med hospitaliziranimi je 605 otrok ter 124 nosečnic in mater. Večina bolnikov ima podtip A/H3 virusa gripe A, ki je vključen v cepivo proti gripi, ki ga to zimo dajejo v Izraelu. Virus gripe lahko povzroči številne hude simptome, vključno s pljučnico in različnimi drugimi respiratornimi zapleti, miokarditisom (vnetjem srčne mišice) in smrtjo. Ministrstvo za zdravje je pozvalo javnost k cepljenju proti gripi. Cepivo proti gripi se lahko daje skupaj s cepivom proti koronavirusu ali kadar koli po njem.