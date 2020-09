Prvi dan šole: učenci razočarani, ker se ne smejo ‘ljubčkati‘

1. september je dan, ko po večini držav v Evropi učenci znova sedejo v šolske klopi. To šolsko leto bo drugačno, saj morajo zaposleni in otroci upoštevati priporočila zdravstvene stroke. NIJZ je v petek priporočil uporabo mask za vse otroke, vsaj za prvi teden pouka.



Medtem ko je nošenje mask v šolah pri nam predvsem priporočilo, pa otroci v Srbiji brez mask ne smejo vstopiti v šole. Zato je med tamkajšnjimi otroki kar nekaj negodovanja, še bolj pa so jih v slabo voljo spravila naznanila učiteljic, da je tudi poljubljanje strogo prepovedano, poroča novinar Telegrafa, ki je obiskal eno od tamkajšnjih šol.



Tudi v Srbiji so učenci zjutraj pred šolo čakali, da jih učitelji pokličejo. Roke vsakega učenca so ob vhodu razkužili, nato pa so jih učitelji napotili v učilnice, kjer bodo imeli pouk vse šolsko leto. Eden izmed ukrepov, da bi preprečili širjenje novega koronavirusa, je namreč ta, da se učenci ne bodo več selili med učilnicami, razen če bo zaradi specifičnosti predmeta to nujno.