Prvak je navtični turizem

Na barki varni kot doma

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zgodovinsko mestece je dobilo številne nove privržence. FOTO: Xbrchx/Getty Images

Brač je običajno ena od največjih dalmatinskih uspešnic, a predvsem zaradi destinacij, kakršna sta Bol in Supetar. Nihče pa ni pričakoval, da se bo na sam vrh letošnjih zmagovalcev uvrstila Milna. Sicer čudovit zgodovinski kraj na zahodni strani otoka že dolgo velja za navtično meko, letos pa se je pokazal v vsej svoji moči.Letos je namreč med tistimi turističnimi središči, ki so jo v eni najbolj negotovih poletnih sezon doslej odnesla najbolje. Julija so zabeležili 62 odstotkov lanskega obiska, avgusta pa že več kot 80. Največ je Nemcev, sledijo domači gostje, nato pa smo na vrsti Slovenci s Poljaki vred, sporočajo iz tamkajšnjega turističnega združenja, kjer zadovoljno ugotavljajo, da so jih letos rešile predvsem tri vrhunsko urejene marine s skupno več kot 300 privezi in možnostjo za sidranje.Navtični turizem je po njihovi oceni najodpornejši proti novemu koronavirusu, ne nazadnje so turisti na svojem plovilu varni kakor doma, sami pa se odločajo, koga bodo povabili na krov. In uživali v lepotah in tudi gostinski ponudbi Milne, ki je kljub številnim navtičnim navdušencem uspešno zapolnila tudi hotele in tako pripomogla k ugodni statistiki celotnega otoka.Toda navtični turizem je nedvomno panoga, ki jo je treba še naprej razvijati, kdo ve, s kakšnimi presenečenji bi lahko postregla prihodnja sezona, so prepričani domačini in zaposleni v marinah, zadovoljni, da v najpomembnejših mesecih leta niso ostali brez dela in kruha, številni domači lastniki barčic pa uspešno ponujajo možnost enodnevnih izletov na sosednje otoke in v bližnja turistična središča.