Prva ženska že čaka na sprehod po Luni

2024.

naj bi človek spet pristal na Luni.

Pri programu Artemida bodo sodelovali astronavti iz vesoljskih agencij Evrope, Kanade in Japonske.

Nedavno je na sestanku Nacionalnega vesoljskega sveta na Cape Canaveralu podpredsednik ZDAnaznanil četico astronavtov, ki so kandidati za vnovični obisk Lune v sklopu programa Artemida. So iz različnih okolij, imajo različno izobrazbo in izkušnje.je v vesolju preživel 306 dni in opravil dva sprehoda; je strokovnjak za geologijo, naravoslovje je učil v osnovni in srednji šoli.je novinka, izkušena v jedrskem strojništvu in podmorništvu.Tudije novinec, polkovnik vojnega letalstva ZDA, letalski in vesoljski strokovnjak. Novinecje strokovnjak za električne sisteme.je strokovnjak za strojništvo, je član 64. ekspedicije na vesoljskem oporišču., novinec, ima doktorat iz električnih in računalniških sistemov., novinec, je matematik in zdravnik.je v vesolju preživela 328 dni, opravila je šest sprehodov.je zdravnik, v vesolju je prebil 141 dni in opravil dva sprehoda. Novinkaje strojna inženirka in mornariška pilotka.je strojna inženirka, v vesolju je prebila 204 dni. Novinkaje strokovnjakinja za letalsko-vesoljsko strojništvo.je v vesolju prebila 205 dni in opravila tri sprehode, ima doktorat iz morske biologije.je članica 64. ekspedicije, ima doktorat iz biologije rakavih obolenj., novinec, je zdravnik in pilot.je strojni inženir, v vesolju je prebil 168 dni in opravil en sprehod. Novinkaima doktorat iz geologije., letalsko-vesoljska inženirka, je opravila tri polete s shuttlom, v vesolju je prebila 42 dni.Za uravnoteženost spolov je poskrbljeno, polovica kandidatov za pot na Luno so ženske, nekaj je Afroameričanov. Pozneje naj bi pri programu Artemida sodelovali še kolegi iz vesoljskih agencij Evrope, Kanade in Japonske. Države so že podpisale ustrezne dogovore. Vsaj ena od astronavtk bi lahko postala prva ženska, ki bo hodila po Luni. Vse pa je seveda odvisno od tega, ali bo program potekal po načrtu, ki predvideva pristanek na Luni konec leta 2024, to pa je odvisno od finančne podpore, pri kateri ima glavno besedo kongres.Če te ne bo, bo nastala zamuda, ki lahko traja nekaj let. Vendar si Nasa tega ne more več privoščiti, saj so vse bolj krepijo ambicije Kitajcev. Direktor Nasese poslavlja, kar je razumljivo, saj se menja vlada. Začasno bo agencijo vodil vesoljski strokovnjak, saj lahko izbor novega vodje traja od pol leta do enega leta. Novi direktor bi lahko bil astronavt, vesoljski strokovnjak ali demokratski politik, lahko pa se zgodi, da bo prvič to agencijo vodila ženska.