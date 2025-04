Italijanska voditeljica prva sporočila novico o smrti papeža – bila je vidno pretresena (VIDEO)

Italijanska voditeljica Eleonora Daniele je novico o smrti papeža Frančiška prejela v živo med vodenjem oddaje Storie Italiane na televiziji RAI 1. Potrebovala je nekaj trenutkov, da je šokantno vest sporočila gledalcem in gostom v studiu, ki so bili vidno pretreseni.

RAI in Mediaset sta nemudoma prekinila redni program in prednost namenila izrednim poročilom, vendar je bila Eleonora Daniele prva, ki je to storila v neposrednem prenosu – očitno ganjena in zadržana.

Če vam videa ne pokaže, ga lahko vidite tukaj.

Globoko je vdihnila in začela: »Prišli sta dve agencijski vesti, ki ju kot novinarka moram prebrati.«

Nato je z zlomljenim glasom dodala: »Mislim, da je to ena najžalostnejših novic na svetu – agencije pravkar poročajo o smrti papeža Frančiška.«

Popolna tišina

V studiu je nastala popolna tišina.

Zaradi tehničnih težav so se v ozadju slišali glasovi in zmedeni komentarji gostov, ki so vprašali: »Papež je umrl?!«

Daniele je nato nadaljevala in dejala, da je bil papež Frančišek človek, ki je svetu govoril o ljubezni, miru in pogumu. »To je počel vse do zadnjega dne,« je sklenila čustveno, poroča Slobodna Dalmacija.

