Prva dama Evropskega parlamenta pozabila prijaviti darila, razkošno potovanje ...

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, ki se je morala pred dnevi zagovarjati, ker je prepozno prijavila več kot sto daril, ki jih je prejela lani, se mora zdaj otepati očitkov še zaradi razkošnega potovanja. Tudi to je prijavila prepozno. Metsolova očitke zavrača.

Zatajila je moža

Prejšnji teden je v luči korupcijskega škandala, ki pretresa Evropski parlament, objavila prejem več kot 140 daril in potovanj, večinoma iz minulega leta, pri čemer je pri večini zamudila rok prijave. Med temi je tudi potovanje, ki ji ga je plačala vinska bratovščina iz Francije in je vključevalo prenočevanje v hotelu s petimi zvezdicami. Na potovanju jo je spremljal tudi mož. Po parlamentarnih pravilih bi morala potovanje prijaviti konec novembra lani. Metsolova sprva ni razkrila, da je bil z njo tudi mož.

Po besedah tiskovnega predstavnika parlamenta je bila predsednica povabljena kot govorka za zaščito gastronomije, po kateri je regija znana, pri čemer je nastopila v imenu Evropskega parlamenta. Po prepričanju Metsolove to, da je prepozno prijavila bivanje v francoskem luksuznem hotelu in druga potovanja, ki jih je plačala tretja oseba, ni bilo napaka. »To ni bila napaka, še noben predsednik parlamenta pred mano ni naredil tega,« je dejala za nemški časnik Handelsblatt.

Rada potuje z možem Ukkom Metsolo. FOTO: OSEBNI ARHIV ROBERTE METSOLA

Evropski poslanci morajo potovanja in darila, ki jih plačajo tretje osebe, prijaviti najpozneje do konca naslednjega meseca in jih objaviti v javnem registru. A po besedah Metsolove prejšnji predsedniki Evropskega parlamenta tega niso počeli. Sama je želela opustiti tisto, »kar je bilo običajno, kar je bila tradicija, in razkriti vse«. S tem želi, kot je še dejala za Handelsblatt, prevzeti odgovornost in biti vzor.

Njen predhodnik na istem položaju David Sassoli pa med svojim mandatom sploh ni javno objavil prejetih daril in potovanj, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Metsolova je prejšnji teden v javnem registru objavila prejem 142 daril, pri čemer je za 125 daril zamudila rok za prijavo. Prejela je zlatnike, šal, šampanjec, čokolado, knjige pa tudi modri kipec ovce in salamo. Večino je dala v hrambo administraciji Evropskega parlamenta ali jih hranila v svoji pisarni. Njen tiskovni predstavnik je poudaril, da predsednica sprejema darila v imenu institucije in jih ne obdrži.

142 daril je prejela prva dama Evropskega parlamenta.

Do zadnjega razkritja glede daril prihaja v času, ko Evropski parlament pretresa ena največjih korupcijskih afer, v katero so vpleteni evropski poslanci, ki naj bi jemali podkupnine v zameno za zagovarjanje interesov Maroka in Katarja pri tej instituciji EU. Metsolova je zato obljubila več preglednosti v delu parlamenta in nova pravila v boju proti korupciji. Prejšnji teden je predlagala reforme, ki predvidevajo strožja pravila pri lobiranju.

