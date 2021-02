Prstan, ki vzame dih, ima kar 12.638 diamantov

Prav zares izstopa od povprečja. FOTO: Twitter

7801 diamant šteje predhodnik.

Že en drag kamen prstanu prinese čarobnost in dvigne vrednost, vsak naslednji bleščavi dodatek je le še dodatno razvajanje in razkošje. Si predstavljate, da bi en sam prstan krasilo več tisoč dragih kamnov? Denimo 12.638? Toliko jih je namreč na, milo rečeno, sanjski kos nakita spravil indijski draguljarin se seveda zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov.Osupljiva kreacija se imenuje Marigold ali Prstan blaginje, tako zlati obroček, ki se razcepi v več tanjših krakov, kakor osrednji del v podobi cvetlice pa prekriva tudi nekaj bahaških 38,08-karatnih diamantov. Prstan je seveda vpadljive in zajetne velikosti ter z večcentimetrskim premerom prekriva skoraj vse prste, tehta pa 165 gramov. V tekmi za vpis v novo knjigo je tako zmagal komaj 25-letni Bensal iz draguljarske hiše Renani Jewels v indijskem Meerutu, takšno umetniško ustvarjanje pa ga je pritegnilo v študijskih letih, ko se je odločil, da se bo izuril v zlatarski obrti. In takrat ga je nemudoma prešinila misel, da bo ustvaril najrazkošnejši prstan, kar jih je človeški prst kdaj nosil! Postopek, ki je zahteval izjemno natančno oblikovanje in načrtovanje ter mukotrpno tehniko, je trajal dve leti, a se je nedvomno splačalo: konec minulega leta je Bensal razodel svoj dosežek in postavil nov mejnik.Nosilec prejšnjega rekorda je bil prav tako Indijec, in sicer Bensalov tekmec iz draguljarske hiše Hallmark Jewellers, ki je pred leti izdelal prstan s 7801 diamantom. Ali bo sprejel izziv in se lotil novega bleščavega projekta, ni znano.