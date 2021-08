Proticepilka umrla zaradi korone. Zadnja želja? Cepite moje otroke

»Lažne informacije ubijajo ljudi«

Mama štirih otrok iz Teksasa je vseskozi zavračala cepljenje proti covidu-19. Ko ji je umrl soprog, je tudi sama zbolela za covidom. Njena poslednja želja je bila, da bi se otroci cepili.(42) je bila učiteljica klavirja v mestecu La Marque. Umrla je v ponedeljek, točno dva tedna za tem, ko je zaradi covida-19 umrl njen soprog(49).Njena sorodnicaje na lokalni televiziji ABC13 povedala, da zakonca nista verjela v učinkovitost in varnost cepiv. Ko je Rodriguez o cepivu spremenila mnenje, je bilo že prepozno.»Preden so jo intubirali, je povedala medicinski sestri: 'Poskrbite, prosim vas, da se bodo moji otroci cepili',« je še povedala Jones. »Zdaj bi bila še vedno s svojimi otoki, če bi se cepila,« je dodala.Zakonca sta bila ena od mnogih Američanov, ki niso prejele nobenega odmerka cepiva proti koronavirusu, medtem ko se delta različica hitro širi po državi. Doslej se je z obema odmerkoma cepilo 58,6 odstotka Američanov (V Sloveniji 40,7).V Ameriki so sicer ta teden odobrili cepljenje s tretjim, poživitvenim, odmerkom cepiva.»Srce se mi lomi, ko vidim, da ljudje verjamejo v dezinformacije,« je povedala medicinska sestra in dodala, da »lažne informacije ubijajo ljudi in mi moramo povedati resnico.«Jones je medtem organizirala kampanjo za finančno pomoč štirim otrokom, ki so ostali brez staršev. Družinsko tragedijo je razkrila z namenom, da bi javnost prepričala v to, da se posamezniki cepijo. »Naša zgodba je resnična in opozarja ostale na možen tragičen zaplet. Nočem strašiti ljudi, želim samo sporočiti, da virus obstaja in da je delta različica brutalnejša od ostalih, ki smo jim bili priča«.V Teksasu, v eni od največjih zvezdnih držav, prevladuje delta različica virusa, število umrlih pa je naraslo. Med njimi so večinsko tisti, ki niso bili cepljeni, piše AFP.