Proti Zemlji potuje vesoljska ladja?! Znanstvenik s Harvarda: »Objekt ne more biti komet«

V kraju Rio Hurtado v Čilu je Atlas, samodejni sistem za opozarjanje pred asteroidi, ki bi lahko zadeli Zemljo, 1. julija letos posnel skrivnostni medzvezdni objekt, ki se premika skozi naše Osončje s skoraj 64 kilometri na sekundo oziroma več kot 225.000 kilometri na uro. Dali so mu ime 3I/Atlas. Znanstveniki so menili, da je zmrznjen komet, dolg približno 20 kilometrov, ki sprošča veliko ogljikovega dioksida.

940 bilijonov molekul CO² izliva vsako sekundo.

Po preverjanih so ugotovili, da ustvarja lastno svetlobo, njegovo velikost pa so zmanjšali na 2,7 kilometra, saj je več kot 99 odstotkov opazovane svetlobe prihajalo iz velikega, svetlega oblaka prahu in plina, imenovanega koma. Ugotovili so tudi, da se iz objekta 3I/Atlas vsako sekundo izliva približno 940 bilijonov molekul CO².

Avi Loeb opozarja na številne nenavadnosti kometa, vključno z edinstveno potjo v bližino več planetov. FOTO: Splet

Avi Loeb, ugledni izraelsko-ameriški znanstvenik s Harvarda, trdi, da objekt ne more biti komet. Velikanska masa, ki potuje proti Zemlji, bi bila lahko nezemeljsko plovilo. V več objavah je opozoril na številne nenavadnosti, vključno z edinstveno potjo, ki vodi v bližino več planetov. Loeb je prepričan, da ima 3I/Atlas »mini sondo izvidnico«, ki bi jo lahko 3. oktobra letos, ko bo objekt letel mimo Marsa na razdalji 29 milijonov kilometrov, posnela kamera HiRISE v orbiti Marsa.

Strokovnjaki mirijo, da glede na sedanjo pot 3I/Atlasa ni nobene možnosti, da bi kar koli s tega objekta lahko priletelo na Mars. Če pa se bo to zgodilo, bo to nakazovalo, da je objekt umeten, torej vesoljsko plovilo ali sonda, in ne naraven.

3I/Atlas bo Zemlji najbližje 17. decembra, ko bo od našega planeta oddaljen manj kot 355 milijonov kilometrov.