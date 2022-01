Poglejte v nebo, proti Zemlji leti asteroid premera kilometer

Velikanski asteroid, premera več kot kilometer, leti proti našemu planetu, mimo nas pa bo s hitrostjo 76.1928 km/h zdrvel 18. januarja, je sporočil Nasin center, ki opazuje objekte, potencialno nevarne za naš planet.

Omenjeni asteroid je poznan kot 7482 (1994 PC1), odkrit pa je bil leta 1994.

Strokovnjaki ne pričakujejo, da bi trčil v Zemljo, bo pa to naše najbližje srečanje z asteroidom v naslednjih dvesto letih, kažejo Nasine projekcije. Mimo Zemlje naj bi švignil 18. 1. ob 16.51 po srednjeevropskem času. S prostim očesom ga ne bo mogoče videti, lahko pa ga opazujete že z manjšim amaterskim teleskopom.

Ne gre za največjega med asteroidi, ki so doslej v relativni bližini zleteli mimo našega planeta. Ta čast pripada asteroidu 3122 Florence (1981 ET3), ki je zgrešil Zemljo 1. septembra 2017. Njegovo velikost so ocenjevali med štirimi in 8,85 kilometra. Mimo Zemlje pa naj bi pripotoval spet 2. septembra 2057.

Septembra bo Nasa naredila poskus, in sicer bodo namerno trčili v asteroid in poskusili spremeniti njegovo smer gibanja v vesolju. Vse to z namenom, da bi znali pravilno ukrepati v primeru, da v prihodnosti kakšno vesoljsko telo res lahko trčilo v Zemljo in ga bi bilo treba uničiti pred tem usodnim trkom.