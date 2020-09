Proti Zemlji drvi asteroid, nas mora skrbeti?

Poleg pandemije koronavirusa, gospodarske katastrofe in številnih naravnih nesreč bo do konca leta 2020 svet trepetal še pred eno nevarnostjo. 2. novembra, dan prej, preden bodo Američani izbirali novega predsednika, bi v naš planet utegnil treščiti asteroid.A čeprav asteroid drvi proti Zemlji s hitrostjo 85.000 kilometrov na uro, ni razlogov za preplah. Nasa pojasnjuje, da je trenutna verjetnost, da bo vstopil v zemeljsko atmosfero 0,41 odstotna, in tudi če bi, bi v trenutku razpadel, saj je tako majhen.Gre za manjši asteroid, ki so ga v kalifornijskem observatoriju prvič opazili leta 2018, ko je bil oddaljen še 420.000 kilometrov. Nadeli so mu ime 2018VP1. Asteroid naj ne bi presegal velikosti povprečnega osebnega vozila, zato strokovnjaki pravijo, da ni razlogov za preplah.