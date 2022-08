Protestno se ne umiva že 22 let

Dharamdev Ram je v svoji domači vasi Baikunthpur v vzhodnoindijski državi Bihar nadvse cenjen in občudovan. Ne, ni nikakršen čudodelec, je pa vsekakor posebnež, načelen in odločen. Že 22 let se namreč ni umil, pa ne zaradi kakšnega zdravstvenega prepričanja, ampak iz protesta.

Želi odpraviti krivice

Pri svoji odločitvi je neomajen. FOTO: Tomi Lombar

»Pred skoraj pol stoletja sem začel delati v tovarni, nato sem se poročil in si ustvaril družino. Leta pozneje pa sem postal pozoren na dogajanje okoli sebe. Ljudje so se prepirali zaradi zemlje, živali so okrutno pobijali, ženskam so se dogajale grozote in krivice,« pripoveduje Dharamdev. Zato je sklenil opozoriti na pereča vprašanja v indijski družbi, in ker nobena beseda ni zalegla, se je odločil na težave opozoriti drugače. Ob prelomu tisočletja je zato opustil umivanje, a sledila je odpoved na delovnem mestu zaradi pomanjkanja higiene, kar je sprejel le še kot dodatno potrditev, da je svet mogoče spremeniti le z radikalnimi koraki. Pri svoji odločitvi je ostal neomajen; mnenja ni spremenil niti leta 2003, ko mu je umrla žena, niti leta pozneje, ko je izgubil še oba sinova. Plemeniti cilj ostaja, poudarja, in še 22 let pozneje, ko vidnega učinka njegovega protesta še ni na obzorju, vztraja, zadovoljen, da ga okolica pri tem ne obsoja.

67 let se že ni umil najbolj umazani zemljan.

Ali se bo sploh še kdaj okopal, je torej zdaj v rokah družbe, glas o Dharamdevu pa je dosegel tudi indijsko prestolnico, od koder so pripotovali novinarji in o odločnem možu pripravili prispevek. Ali mu bo to pomagalo pri doseganju zastavljenih ciljev, bomo še izvedeli, pristavimo pa, da 62-letnik s svojim ravnanjem nikakor ni rekorder. Za uradno najbolj umazanega zemljana še vedno velja zdaj 87-letni Iranec, ki se ni umil že 67 let. Ne glede na pomanjkanje higiene pa sta oba čila in odličnega zdravja.