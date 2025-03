Protestnikom je uspelo! Na Hrvaškem v februarju padec cen hrane

Na Hrvaškem so se februarja cene hrane po podatkih hrvaškega statističnega urada na mesečni ravni znižale za 0,4 odstotka. Padec cen živilskih izdelkov gre po pisanju hrvaških medijev pripisati predvsem bojkotu trgovin zaradi visokih cen, pa tudi vladni razširitvi seznama izdelkov z omejeno ceno.

Po prvi oceni statistikov so se cene življenjskih potrebščin februarja na mesečni ravni znižale v povprečju za 0,2 odstotka. Največji padec so zabeležili v segmentu hrane in pijač ter industrijskih neživilskih izdelkov, kjer so bile 0,4 odstotne točke nižje. Cene storitev so ostale nespremenjene, cene energentov pa so se zvišale za 0,6 odstotka.

Več stavk

Na Hrvaškem je januarja in februarja v znak protesta zaradi visokih cen potekalo več enodnevnih splošnih bojkotov trgovin, ob tem pa so potekali tudi enotedenski bojkoti posameznih trgovskih družb. S koncem minulega meseca so se končali tudi bojkoti.

Padec cen hrane gre po poročanju medijev pripisati prav učinku bojkota. Trgovci, uvozniki in proizvajalci so sporočilo razumeli ter prilagodili cene. Vendar uradnih in podrobnejših podatkov o tem, kje je bil ta padec najizrazitejši, še ni.

K nekoliko nižjim povprečnim februarskim cenam hrane je verjetno delno prispevala tudi vladna razširitev seznama osnovnih živil in higienskih izdelkov z omejenimi cenami s 30 na 70 izdelkov, ki je začela veljati 7. februarja.