Protestniki opozarjajo: Razmere so kritične (FOTO)

Množice so se sinoči v več mestih na Slovaškem znova zbrale na protestih proti premierju Robertu Ficu ter njegovi proruski politiki in vladanju, ki ga označujejo za avtoritarnega. V prestolnici Bratislava so protestniki opozarjali, da so razmere kritične.

Organizatorji protestov iz civilne pobude Mir za Ukrajino trdijo, da Ficova vlada ogroža prihodnost Slovaške kot dela demokratične in svobodne Evrope. Zavzemajo se za dobavo orožja Ukrajini, kar pa vlada zavrača in sosedi pomaga z generatorji in opremo za iskanje in uničevanje protipehotnih min.

Pozivi k odstopu

V drugem največjem slovaškem mestu Košice so protestniki obrambnega ministra Robert Kalinaka obtožili, da je kapituliral pred Rusijo. Vlado so pozvali k odstopu.

Po podobnih demonstracijah v minulih tednih je Fico organizatorje obtožil širjenja laži in manipulacije javnosti s trditvijo, da vlada razmišlja o izstopu države iz Evropske unije in Nata.

Fico, ki je v EU eden redkih zaveznikov Kremlja, je del domače javnosti razburil zaradi prizadevanj za tesnejše vezi z Rusijo. Razburja tudi z načrtovanimi ustavnimi spremembami, s katerimi želi med drugim zmanjšati pravice pripadnikov skupnosti LGBTQ in slovaško pravo postaviti nad pravo EU in mednarodne sporazume.

Največ se jih je zbralo v Bratislavi. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

Roberta Fica pozivajo k odstopu. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters