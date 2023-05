Protestnica v predsednika zalučala torto: poglejte njegov manever (VIDEO)

Protestniki so v sredo, 10. maja, na skupščini delničarjev v predsednika Volkswagna Hansa Dieterja Poetscha vrgli predmet. Poetschu se je uspelo še pravočasno skloniti in se izogniti temu, kar je bilo videti kot torta.

Približno deset aktivistov, vključno z žensko zgoraj brez z zapisom na hrbtu »Umazani denar«, je prekinilo govor izvršnega direktorja Oliverja Blumeja in kričalo, da so vozila proizvajalca avtomobilov zgrajena s prisilnim delom. Na transparentih so imeli zapis: »Končajte prisilno delo pri VW.«

Aktivisti so protestirali proti kontroverzni tovarni proizvajalca avtomobilov v severozahodni kitajski regiji Xinjiang, kar je odražalo podobne pomisleke vlagateljev glede trditev o zlorabah človekovih pravic v regiji. Varnostniki so jih hitro pospremili ven.