Protestirajo proti novim brivnicam

Prebivalce Portha v južnem Walesu so razjezili načrti kurdskega poslovneža, da bo odprl novo brivnico v prazni zabaviščni dvorani. V mestecu, ki ima 5970 prebivalcev, so takrat imeli že 13 brivnic. Toda štiriintrideset protestnih pisem ni uspelo prepričati članov odbora za načrtovanje, da bi vlogo zavrnili, tako da imajo sedaj 14 brivnic, kar pomeni, da je ena za 400 ljudi.

Zaradi tega je središče mesta neprivlačno.

Razlog za protest pa je bil tudi v tem, da imajo v sosednjih mestih Blackwood in Newbridge, ki sta komaj deset milj stran, šest brivnic in da je ostra konkurenca v začetku tega leta pripeljala do nasilnega obračuna. To ni presenečenje, saj kriminalci ustanavljajo navidezna podjetja za pranje denarja. Samo lani so v Združenem kraljestvu odprli več kot 750 brivcev. Policija je minule mesece poročala o akciji na West Midlandsu, kjer so izpeljali akcije in v turških brivnicah zasegli več kot 500.000 funtov nezakonite gotovine.

Prebivalci Portha so ob protestu opozarjali še na drugo dejstvo: da so imeli nekoč na eni od glavnih ulic v mestu lekarno, trgovino s čevlji, trgovine z žensko modo in prodajalno moških oblek. Toda marca je dokončno zaprla vrata poslovalnica trgovine z oblekami.

Prebivalci se pritožujejo tudi nad številnimi kozmetičnimi saloni in lokali s hitro hrano. FOTO: Mail Online

»Smešno je imeti toliko brivcev in frizerskih salonov tako blizu drug drugega. Ne more biti vzdržno. Zaradi tega je središče mesta neprivlačno, če je toliko podjetij, ki ponujajo isto stvar,« pravijo nekateri. Podobno je pokazala lanska raziskava, ki sta jo izvedla mesto Porth in okrožna trgovinska zbornica, kjer so domačini jasno povedali, da je v njihovem mestu določenih podjetij že preveč, predvsem restavracij s hitro hrano, kozmetičnih salonov in brivnic.