Protesti so se okrepili in sprevrgli v nasilje, ubitih 105 ljudi (FOTO)

V Bangladešu je v spopadih med protestniki in policijo od začetka tedna umrlo najmanj 105 ljudi, so danes sporočile bolnišnice v državi. Zaradi nasilja je vlada napovedala uvedbo policijske ure po vsej državi ter napotitev vojske za vzdrževanje reda in miru.

Demonstracije so se v Bangladešu začele 1. julija kot protestne blokade cest in železnic, protestirajo pa predvsem študentje, ki zahtevajo odpravo sistema kvot pri zaposlovanju v javnem sektorju. V skladu s tem sistemom je več kot polovica delovnih mest rezervirana za določene skupine, med drugim za otroke vojnih veteranov, ki so se leta 1971 borili za neodvisnost.

Protesti so se ta teden okrepili. FOTO: Mohammad Ponir Hossain Reuters

Okrepili in sprevrgli v nasilje

Samo danes je v Daki po podatkih bolnišnice Medical College Hospital umrlo 52 ljudi. Protestniki so medtem danes v Daki vdrli v zapor in osvobodili številne zapornike, nato pa zažgali stavbo. Natančno število pobeglih zapornikov ni znano, a bi jih po oceni policije lahko bilo več kot sto.

Policija je v odzivu v Daki prepovedala vsakovrstno javno zbiranje. Vlada pa je zaradi naraščajočega nasilja napovedala uvedbo policijske ure po vsej državi ter napotitev vojske za vzdrževanje reda in miru.

Nasilje v državi je obsodil visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk, ki je poudaril, da so napadi na protestnike šokantni in nesprejemljivi. »Te napade je treba nepristransko, hitro in izčrpno preiskati,« je dodal.