Prostitutka Maja razkrinkala kolegice iz estrade

Maja V., ki je bila v Srbiji nedavno zaslišana v okviru preiskave elitne prostitucije, je policiji povedala, kdo so bili njeni klienti - med drugim lastnik elitne restavracije v Novem Beogradu, sin lastnika ene od največjih gradbenih podjetij v Srbiji in tudi poslovnež iz Tirane, ki so ga srbski mediji že prej povezovali z njihovimi lepoticami, piše portal Espreso.

Maja je povedala, da je na noč zaslužila po tisoč evrov, od tega jih je zase zadržala 700. V elitni restavraciji je do stranke prišla preko Iris Š, ki ji je ponudila, da se dobi z lastnikom lokala. Del denarja je zato predala Iris.

Albanskega poslovneža naj bi spoznala preko znane srbske pevke, sam pa je gostil že več deklet iz Srbije. Gre za osebo, ki je pogosto v albanskih medijih, o njem pa pišejo, da ima dve ženi, sedem otrok, neki srbski starleti pa naj bi kupil džip, vreden 75.000 evrov. Zaradi njega naj bi celo prišlo do vojne med dekleti iz Srbije in Črne Gore, ki se ukvarjajo z najstarejšo obrtjo na svetu, še piše Espreso.