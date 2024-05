Prostitucija kot vsaka druga služba

Belgija je postala prva država na svetu, ki je sprejela delovnopravno zakonodajo o pogodbah o zaposlitvi spolnih delavcev. »Ne morem dovolj poudariti, kako pomemben je zakon,« pravi Daan Bauwens, tiskovni predstavnik sindikata spolnih delavcev v Belgiji.

»S tem modelom Belgija resnično kaže svoj cilj zaščititi spolne delavce, ne glede na moralne sodbe, ki jih imajo ljudje o poklicu,« je dejal in dodal: »Upamo, da bo to lahko privedlo do preobrata nedavnega trenda kriminalizacije strank v Evropi. Upamo, da bodo druge države kopirale ta zakon, kot so to storile pri temah, kot so istospolne poroke, splav, evtanazija in pravice transspolnih,« je dejal po poročanju Telegrapha.

Imajo te pravice

Potem ko je Belgija leta 2022 kot prva država v Evropi dekriminalizirala samozaposleno spolno delo, je delavcu dala določene pravice, delodajalcu pa postavil pogoje. Med drugim gre za pravico do zavrnitve stranke ali spolnega akta kot tudi pravico do prekinitve spolnega akta kadar koli brez strahu pred odpovedjo ali kaznijo. Če spolna delavka v šestih mesecih stranko zavrne več kot 10-krat, lahko po zakonu zvodnik (ta mora imeti registriran sedež v Belgiji in zaprositi za odobritev, preden lahko ponudi pogodbe spolnim delavkam oziroma delavcem) sproži posredovanje državnega mediatorja, ne more pa odpustiti zaposlene. Prav tako imajo spolne delavke pravico do zdravstvenega zavarovanja, pokojnine, nadomestil za primer brezposelnosti in družinskih prejemkov, letnega in porodniškega dopusta.

Seksualni delavki morajo delodajalci zagotoviti alarmno tipko v prostoru, kjer se izvajajo spolne storitve, ali prenosno, če delavka potuje k stranki. Anonimnost delavcev bo varovana, saj bodo pogodbe sklenjene pod enakim naslovom kot tiste, sklenjene z gostinskim delavcem v gostinstvu in hotelirstvu. To jim zagotavlja, da se lahko prijavijo na druga delovna mesta brez strahu pred diskriminacijo.

Zakon ne zajema pornografskih igralcev, striptizet ali tistih, ki nastopajo pred spletnimi kamerami.