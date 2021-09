Prosila jih je za potrdilo o cepljenju, dobila pa jih je po nosu (VIDEO)

Covid 19 je spremenil svet. Vsi že komaj čakajo, da se vrnemo v stare tirnice, a se zdi, da to še ne bo tako hitro. Do takrat pa, vsaj v Sloveniji, PCT pogoj, ki utegne kmalu (p)ostati samo še PC, odpira mnoga vrata.Iz Amerike New York Post poroča o napadu na hosteso pred restavracijo na prestižnem Manhattnu. Nanjo so se zapodile tri turistke iz Teksasa, potem ko je od njih želela potrdilo, da so cepljenje proti novemu koronavirusu. Na pomoč so priskočili mimoidoči in vročekrvne ženske ločili od nesrečne hostese, ki je zgolj opravljala delo. Tamkajšnja pravila so namreč sledeča: če želite v notranjost restavracije in ste stari 12 let in več, morate imeti potrdilo, da ste cepljeni, piše omenjeni medij.Vse tri ženske,(49),(44) in(21), se bodo morale zagovarjati zaradi napada na hosteso.