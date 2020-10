Propadla je že več kot polovica koral

REUTERS Ko propadejo, izgubijo barvo oziroma se pobelijo. FOTO: Ho/Reuters

let že pozorno spremljajo njegovo stanje.

Avstralski Veliki koralni greben, največji na svetu in raj tako za potapljače kot raziskovalce, vztrajno propada. Od leta 1995 je izgubil že več kot polovico koral zaradi globalnega segrevanja, posledica katerega je tudi vedno toplejše morje. Kot je pokazala nedavna raziskava, so korale najhitreje propadle v letih 2016 in 2017 ter letos. Najhuje so jo odnesle gobaste mehke korale in tiste vrste Acropora florida. Sploh propadanje zadnjih znanstvenike skrbi, saj njihovi razvejani izrastki dajejo dom ribam in drugemu morskemu življu.»Že dolgo poudarjamo, da je treba zmanjšati proizvodnjo toplogrednih plinov, kot kaže, pa se nič ne prime, a če želimo ohraniti življenje v Velikem koralnem grebenu, bo treba nemudoma nekaj storiti,« pravijo raziskovalci. Veliki koralni greben je bil zaradi ogromnega pomena, ki ga ima sam po sebi pa tudi za znanost, že leta 1981 razglašen za svetovno dediščino, kar pa ga ne ščiti, zaščititi bi ga morali mi, opozarjajo raziskovalci.»Mislili smo, da ga ščiti že njegova velikost, saj je res ogromen, a naši rezultati kažejo, da je tudi največji svetovni koralni sistem, četudi nekoliko bolj zaščiten kot drugi, žrtev onesnaževanja in globalnega segrevanja, zaradi česar sicer nekoliko počasneje, a vztrajno propada,« je dejal, eden od vodij zadnje raziskave.