Prometni kaos pri južnih sosedih: Dalmacija je odrezana od sveta (FOTO)

Na novo zapadli sneg je v nedeljo na Hrvaškem povzročil pravi kaos, a razmere danes zjutraj niso bistveno boljše, poročajo hrvaški mediji. Kolapsu na avtocestah ni videti konca, zimske službe so na delu, a Dalmacija je še vedno odrezana od preostalega dela Hrvaške. Vse ceste, ki vodijo do tja so namreč še vedno neprevozne.

Hrvaški HAK voznike opozarja na neugodne vremenske razmere in jih poziva, naj se na pot odpravijo s primerno opremo. Razmere so slabe predvsem v Liki in Gorskem Kotarju. V nedeljo je pred tunelom Sveti Rok obtičalo več vozil, ki so jih reševale ekipe HAC in HGSS.

Mnoge ceste in mostovi, ki povezujejo otoke s celino, so odprte le za osebna vozila. Zaradi izredno negodnih razmer pa je povezava z Dalmacijo dobesedno prekinjena. Prometna policija na avtocesti A1 iz prometa izključuje vsa vozila.

Rdeče in oranžno opozorilo

Vremenoslovci so zjutraj izdali rdeče opozorilo za Kvarner in področje Velebitskega kanala. V Kvarnerju bo pihala močna burja s sunki vetra do 130 kilometrov na uro, na območju Velebitskega kanala pa pričakujejo še močnejše sunke, in sicer do 150 kilometrov na uro.

Nevarno bo tudi na obali, pristojni opozarjajo, da bi bila lahko nevarna kombinacija burja z lokalno visokimi valovi. Opozarjajo na morebitno škodo na priobalni infrastrukturi in svetujejo izogibanje obalnih področij.

Razanac, orkanska burja. FOTO: Dino Stanin/pixsell Pixsell

Oranžno opozorilo zaradi burje z možnimi sunki do 100 kilometrov na uro so izdali za reško regijo, zahodni del Istre in severno Dalmacijo. Odsvetujejo plovbo in dodajajo, da upravljanje plovila v tako težkih razmerah zahteva veliko izkušenj in primerno opremljenost plovila. Tistim brez primernih izkušenj svetujejo naj poiščejo varno luko še preden se pojavijo nevarni sunki vetra in visoki valovi.

Zaradi razmer je povesem mogoče, da bodo odpovedali plovbo trajektov in katamaranov, zato svetujejo vsem, ki se odpravljajo na pot na tem območju, da preverijo, kakšne so razmere in ali linija obratuje.