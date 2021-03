Promet prvič usmerja policistka

Včasih je bila lesena

Na vrhuncu protikoronskih ukrepov je znameniti Beneški trg sameval. FOTO: Luana Rigolli/Getty Images

Policisti spominjajo na dirigente.

Policist, ki z belimi rokavicami usmerja promet na kaotičnem Beneškem trgu v italijanski prestolnici, je nedvomno ena od rimskih ikon, ki se postavlja ob bok celo mogočnemu Koloseju: zaradi del na okoliških cestah je znamenita Piazza Venezia kakšno leto samevala, zdaj pa so jo znova preplavili avtomobili, ki jih usmerja karizmatični mož postave. Popravek, dama!Prometni policisti imajo na Beneškem trgu kar veliko občudovalcev, sploh ni mačji kašelj usmerjati in brzdati strastnih italijanskih voznikov; da promet poteka umirjeno in varno, so namreč nujni potrpljenje, natančnost in razum ter seveda strokovno znanje. Možje postave, ki za to, da so bolje vidni in upoštevani, stojijo na posebni potopni ploščadi, s svojimi rokami, ki dajejo pomembne ukaze, pa spominjajo na dirigente v orkestru.Te roke pa bodo odslej še mnogo bolj elegantne, a nič manj odločne, kajti na piedestal je zdaj prvič v zgodovini stopila policistka. Čast je doletela, ki se je s svojim delom na trgu izkazala že v minulih dneh in je izjemno ponosna, da je njeno delovno mesto čudoviti Beneški trg, ki je za mnoge najčarobnejši v mestu; na njem se zdi, kakor da bi se čas ustavil, povedo mnogi.Seveda, še zdaleč se ni ustavil promet, ki je včasih naravnost podivjan, no, nekaj manj ga je zaradi epidemije novega koronavirusa, ugotavlja Corbuccijeva, ki je povsem zaljubljena v svoj poklic: »Le kako ne bi bila, stojim sredi križišča, kjer se prepleta vse, lahko vidim domačine, ki hitijo na delo, turiste, ki si ogledujejo znamenitosti, trg je prelep ...« je ponosna 43-letnica, ki je morala za delo na Piazzi Venezia in njeni dvižni ploščadi opraviti dodatno urjenje. V Rimu je, mimogrede, zdaj le šest mož in ena dama postave, ki izmenično opravljajo med prometnimi policisti zelo zaželeno delo.Posebne platforme so se domislili v dvajsetih letih minulega stoletja, najprej so bile lesene in prenosljive, na trg pa so jih postavili, tik preden je prometni policist sredi konice prevzel vajeti. V sodobnih časih so izdelali potopno ploščad, ki jo upravljajo s stikalom. Policisti sredi Beneškega trga pogosto nastopajo tudi v filmih, med drugim so očarali velikega, ko je snemal komedijo Rimu z ljubeznijo 2012.