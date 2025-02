Proizvodnja kitajskih avtomobilov v Nemčiji?

Volkswagen s kitajskimi partnerji proučuje možnosti proizvodnje avtomobilov kitajskih znamk v Nemčiji, je za tiskovno agencijo Reuters potrdil glavni izvršni direktor nemškega avtomobilskega velikana Oliver Blume. Eden od možnih scenarijev naj bi bil kitajski nakup nekaterih Volkswagnovih tovarn.

»Na Kitajskem imamo tesna partnerstva. Seveda smo opravili pogovore, a nismo sprejeli nobene konkretne odločitve,« je na vprašanje, ali je ena od možnosti tudi prodaja katere od Volkswagnovih nemških tovarn kitajskemu vlagatelju, odgovoril Blume. Dodal je, da so kitajske naložbe v Evropi vedno dobrodošle.

Direktor VW Oliver Blume pravi, da niso sprejeli še nobene konkretne odločitve. FOTO: Ronny Hartmann/Reuters

Doslej so evropski proizvajalci selili proizvodnjo na Kitajsko, zdaj pa bo obratno.

Partnerska podjetja

Volkswagen ima na Kitajskem partnerska podjetja z avtomobilskimi proizvajalci SAIC, FAW in JAC, s katerimi večinoma proizvaja avtomobile za prodajo na tamkajšnjem trgu. V lasti ima tudi delež v zagonskem podjetju na področju električnih vozil Xpeng. Nobeno od naštetih podjetij nima proizvodnih zmogljivosti v Evropi.

Po Reutersovih neuradnih informacijah kitajske partnerje zanimata predvsem Volkswagnovi tovarni v Dresdnu in Osnabrücku, za kateri nemški koncern išče druge načine uporabe. V prvi tovarni so namreč ustavili proizvodnjo električnega modela ID.3, v drugi pa proizvajajo model T-roc ter Porschejeva modela boxster in cayman, ki se počasi poslavljata.

Varčevalni ukrepi

Volkswagen je predvsem zaradi močne tuje konkurence in šibkega povpraševanja po električnih avtomobilih na evropskem trgu že nekaj časa v težavah. V družbi so konec lanskega leta napovedali, da bodo v sklopu varčevalnih ukrepov število zaposlenih do leta 2030 zmanjšali za 35.000.

35,3 % znaša najvišja dodatna carina na električne avtomobile z Daljnega vzhoda.

Na tesnejše povezovanje s kitajskimi partnerji je treba gledati tudi z vidika prizadevanja kitajskih podjetij, da bi se izognila uvoznim carinam Evropske unije. Evropska komisija je namreč jeseni lani potrdila uvedbo dodatnih carin na uvoz električnih vozil, izdelanih na Kitajskem. Za uvedbo dodatnih carin (poleg že obstoječe 10-odstotne) se je Bruselj odločil na podlagi konec leta 2023 sprožene preiskave, v kateri so ugotovili, da proizvajalci električnih vozil na Kitajskem uživajo koristi nepoštenih državnih subvencij.

Električne avtomobile proizvajalca SAIC je doletela dodatna carina v višini 35,3 odstotka, Geelyjeva vozila 18,8-odstotna, avtomobile znamke BYD 17-odstotna, Teslina vozila, ki prihajajo iz Kitajske, pa 7,8-odstotna. Za električna vozila preostalih podjetij, ki so sodelovala v preiskavi Evropske komisije, se obračunava dodatna carina v višini 20,7 odstotka, za druga pa 35,3-odstotna.