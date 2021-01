Profesor s Harvarda trdi: obiskali so nas vesoljci

Avi Loeb je predstavnik oddelka za astronomijo za sloviti univerzi na Harvardu, ki povsem resno trdi, da so nas že obiskali nezemljani. Kot trdi v svoji knjigi z naslovom Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth so namreč za seboj pustili smeti. Objekt, ki so ga 6. septembra 2017 zaznali v našem sončnem sistemu v smeri Vege, naše najbližje zvezde, oddaljene 25 svetlobnih let, namreč ni bil običajni kos skale, temveč sled njihove civilizacije.



Objekt so prvi opazili v observatoriju na Havajih, z najvišjim teleskopom na svetu. Poimenovali so ga Oumuamua, kar v havajščini pomeni skavt.



Sicer po obsegu predmet ni bil pretirano velik, a je za znanstvenike izjemnega pomena. Ugotovili so namreč, da gre za prvi medzvezdni objekt, odkrit v našem osončju. Po njegovi poti so astronomi tudi ugotovili, da ga ni vodila gravitacija sonca, temveč da je le potoval mimo. Smet potovala stran od sonca Znanstveniki so objekt prek teleskopa lahko opazovali 11 dni in zbirali podatke. Sprva so menili, da gre za običajen komet, a Loeb je zaradi številnih nenavadnih lastnosti objekta postavil tezo, da gre za nekakšne smeti civilizacije vesoljcev. Imel je namreč precej nenavadno obliko (podolgovato kot cigara), kar je zelo nenavadno, njegov odsev pa je bil skoraj 10-krat večji kot pri denimo asteroidih. Njegova površina je bila podobna kovini. Še zlasti pa je Loeba presenetilo njegovo gibanje – potoval je stran od sonca. Gnala naj bi ga torej neka druga sila, to pa je tudi glavna osnova za Loebovo teorijo. Njegova teza je dvignila veliko prahu, oglasili so se številni znanstveniki z drugačnimi razlagami, a Loeb pravi: »Nekateri ljudje pač ne želijo ničesar slišati o možnosti, da tam obstajajo še druge civilizacije.«