Profesor ekonomije s strašno napovedjo: Svet drvi v vojno, potekala bo tu

Trenutno so aktualne štiri velike krize: rekordna inflacija, naraščajoče cene energije, pomanjkanje hrane in podnebne spremembe. In to so osrednje teme Svetovnega gospodarskega foruma, ki poteka v Davosu. Je pa po besedah ​​profesorja Ekonomske fakultete v Beogradu dr. Ljubodraga Savića, vse to zasenčila vojna v Ukrajini.

Preberite še:

Ob tem je predstavil zelo skrb vzbujajočo vizijo časa, ki je pred nami, in kot je dejal, ne gre za pesimistično, ampak za realno stanje.

»Svet se očitno pripravlja na vojno, nimam več dilem. Rusija nima močnega gospodarstva, ima pa naravne vire in jedrsko orožje.. Svet vstopa v nevarno fazo. Na svetovnem prizorišču se ustvarja enoumje in krivoversko je biti na ruski strani, ne le v političnem in gospodarskem, ampak tudi v kulturnem, civilizacijskem smislu. Srbija se je prisiljena odreči ne le ruskemu, ampak tudi kitajskemu vplivu in se obrniti na Zahod. Zdaj smo vmes in izbrati moramo eno stran«

In še: » Amerika postaja vodja in vsiljuje stališče ali si zame ali proti meni. Najboljša stvar na svetu je bila, ko je vladalo ravnovesje strahu, ko sta obe strani držali roke na sprožilcu in nihče ni poskušal ničesar. Zdaj se bojim, da bodo začeli preventivno vojno,«.

Kje bo naslednja vojna?

Vojna ne bo ne na ozemlju Amerike ali Kitajske ampak na ozemlju Tajvana. »Med rusko intervencijo v Ukrajini je bilo pričakovati, da bo Kitajska napadla Tajvan. A očitno Kitajci ocenjujejo, da za zdaj temu niso kos,« je dejal profesor Savić.

Obeti za svet v prihodnje niso dobri

»Cene hrane in energentov bodo visoke, huje pa je, da hrane, energije, plina na svetovni ravni ne bo dovolj. No, še posebej v revnejših državah, kjer bodo ljudje stradali,« je za srbske medije opozoril Savić.