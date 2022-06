Prodali rekordni viski, iztržil je kar 1,3 milijona evrov

Pri 180 centimetrih je višja od povprečnega moškega, vsebuje pa kar 311 litrov viskija. Za sanjsko steklenico macallana so se končno lahko potegovali premožni zbiratelji in ljubitelji viskija, v škotskem Edinburgu, pri dražbeni hiši Colin Fraser, of Lyon & Turnbull, pa je le dobila novega lastnika.

Za več kot 400 steklenic

Iztržila je skoraj 1,3 milijona evrov, četrtino izkupička pa bodo, kot so napovedovali pred dražbo, namenili centru Marie Curie za raziskave raka, delež pa tudi okoljevarstvenim organizacijam. Viski, star 32 let, se imenuje The Intrepid (pogumen, neustrašen), če bi ga pretočili, bi lahko napolnili več kot 400 običajnih steklenic; zanimanja zanj je bilo zelo veliko, nazadnje pa je zmagal anonimni kupec, ki še ni razodel, kakšna bo usoda single malta.

Lahko bi seveda gostil veliko zabavo, a skoraj zagotovo bo steklenico varno shranil kot zbirateljski zaklad za prihodnje generacije, ugibajo poznavalci. Dozdajšnji lastnik viskija in snovalec zanimivega koncepta, podjetnik Daniel Monk, je pred dražbo poudaril, da se je s projektom želel pokloniti svojemu očetu, raziskovalcu in avanturistu.

Viski so, kot rečeno, starali 32 let, preden so ga pretočili v steklenico velikanko, ki jo je kot največjo potrdila tudi Guinnessova knjiga rekordov, pri dražbeni hiši pa so upali, da bo morda celo presegla 1,7 milijona evrov. Znesek je kljub temu osupljiv in zavidljiv, navadnim smrtnikom pa so ponudili tudi Intrepidove steklenice klasične velikosti.