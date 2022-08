Prodali oligarhovo jahto, za tedenski najem zahtevajo več kot pol milijona

Koliko so iztržili za superjahto ruskega poslovneža Dimitrija Pumpjanskega, ni znano, a novemu lastniku verjetno ni bilo treba odšteti 75 milijonov, na kolikor je bila ocenjena vrednost razkošnega plovila. Vsekakor pa si je 20 milijonov vzela ameriška banka JP Morgan, pri kateri je imel oligarh posojilo.

75,2 metra je dolga.

Po ruskem napadu na Ukrajino in uvedenih sankcijah ZDA, EU in Združenega kraljestva je bilo plačilo banki prekinjeno, zato je Pumpjanski moral odplačati dolg, ki ga bo JP Morgan zdaj pokril iz izkupička. Mnoge je ta odločitev presenetila, saj naj bi bil dražbeni znesek namenjen obnovi porušenih ukrajinskih mest in dobrodelnosti, a pri banki so skromno komentirali le, da si bodo še naprej prizadevali pomagati beguncem in prizadetim v vojni. Za Axiomo, ki so jo zaplenili v Gibraltarju in kjer je tudi potekala dražba, so sicer prejeli 63 ponudb, koliko je znašala najvišja, ni znano. Za Pumpjanskega, ki naj bi imel pod palcem dobri dve milijardi in je direktor jeklarskega podjetja OAO TMK, je jahto oblikoval sloviti Alberto Pinto, leta 2013 pa jo je izdelalo podjetje Dunya Yachts v Turčiji. Najprej je plula pod imenom Rdeči trg, za dobrega pol milijona na teden pa jo je bilo mogoče najeti.

Jahta, prenovljena leta 2020, je dolga 75,2 metra in med drugim ponuja bazen, džakuzi, 3D-kinodvorano, vodne smuči, potapljaško opremo in veliko prostora za zabave. Za 12 gostov je skrbela 20-članska posadka.