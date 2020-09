Prodali Lincolnove krvave lase

68.000 evrov je odštel novi lastnik.

Čeprav je to skrajno morbiden spominek, je vendarle pomemben košček zgodovine. Pravzaprav del zgodbe o atentatu na enega najvplivnejših predsednikov v ameriški zgodovini,. Pet centimetrov dolg pramen las, ovit v telegram, zamazan z možgansko tekočino in krvjo, je na dražbi celo presegel pričakovanja.Kot smo že pisali, so lase po atentatu 1865. v gledališču Ford v Washingtonu odstrigli med obdukcijo, shranil pa jih je dr., sicer zdravnik in bratranec, predsednikove vdove. Todd je bil tudi prejemnik telegrama, ki je sporočal tragično novico le nekaj minut po grozljivi smrti 16. predsednika ZDA, ki jo je zakrivil. Dan pozneje je bil zdravnik navzoč ob obdukciji, med katero pa so mu izročili zamazan pramen las: ker ga ni imel kam spraviti, ga je preprosto ovil v telegram, ki ga je imel še vedno v žepu, in na zvitek skromno napisal: lasje A. Lincolna.Šokantni, a vendarle dragoceni spomin na dobrega prijatelja je shranil za vrsto let, pramen, venomer ovit v telegram, pa je iz generacije v generacijo spremljalo tudi potrdilo o pristnosti las. Certifikat je prejel tudi novi lastnik po dražbi, ki je potekala v ameriški zvezni državi New Hampshire. Pramen je sicer družino prvič zapustil leta 1999, ko ga je kupil neznani interesent, ta pa ga je pred komaj mesecem ponudil na dražbi. In zaslužil 68.000 evrov, tri tisočake več od pričakovanega zneska, tudi tokratni kupec je anonimen, so pojasnili pri avkcijski hiši RR Auction.