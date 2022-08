»Izseljenski tokovi v Prekmurju so se začeli že v 16. in 17. stoletju, tedaj zaradi turških napadov. Nadaljevali so se v 18. stoletju zaradi protireformacije, proti koncu 19. stoletja in v 20. stoletju pa se je izseljenski tok preusmeril proti Ameriki, kamor je najbolj množično preseljevanje potekalo med letoma 1894 in 1924. Naši so se naseljevali predvsem v industrijskih mestih, največja naselbina pa je nastala v Pensilvaniji, natančneje v Bethlehemu, kjer sta bili ustanovljeni tudi dve cerkvi, evangeličanska in katoliška. Posvetitev evangeličanske cerkve je bila 19. marca 1916.« ...