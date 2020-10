Prizor s hrvaške avtoceste jih je povsem zmedel (FOTO)

Vozniki na avtocesti med Veliko Gorico in Velikim Poljem so bili danes zjutraj precej zmedeni, kriva pa ni bila precej gosta megla, ampak prometna signalizacija.Preberite tudi:V skupini Prometne zgodbe in nezgode je uporabnik facebooka objavil fotografijo, s katere je razvidno, da prometna tabla hitrost omejuje na 80 kilometrov na uro, digitalna prometna tabla le nekaj metrov naprej pa je opozarjala voznike, naj vzdržujejo potrebno varnostno razdaljo in da je omejitev hitrosti sto kilometrov na uro.Po prvi objavi fotografije so nekateri komentirali, da se omejitev na 80 kilometrov na uro nanaša le na voznike na desnem pasu, zato je uporabnik naložil še fotografijo s širšim zornim kotom, s katere je razvidno, da znak s takšno omejitvijo stoji na obeh straneh obvoznice.Pri HAC (hrvaški Dars) so pojasnili, da gre za napako: »V centru, ki spremlja avtocesto A3, 11 in obvoznico, je oseba v naglici in stresu pomotoma vnesla omejitev 100 kilometrov na uro. To smo popravili.«