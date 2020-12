V teh težkih časih je še kako pomembno, da ljudje ohranimo prijaznost in solidarnost do sočloveka. Po spletu kroži posnetek, ob katerem se človeku naježi koža. Mlajši fant je od gospe v podhodu kupil šopek rož, nato pa je storil nekaj, kar jo je sprva presenetilo, nato pa ji je na obraz narisalo iskren nasmešek.Iz katere države prihaja posnetek, ni znano, se pa verjetno strinjate, da sta prijaznost in srčnost univerzalen jezik, na katerega so na žalost mnogi že pozabili.