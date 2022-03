Prizor, ki je pretresel svet: med begom umrla družina

Svet te dni spremlja strašne slike, ki prihajajo iz Ukrajine. Beg, skrivanje v zakloniščih, obup prebivalcev, ko jim rušijo domove. In prizori smrti. Iz obleganega območja Irpin so svet obšle pretresljive fotografije tragedije, v kateri so umrli štirje ljudje: oče, mama in dva otroka.

Ko so poskušali zbežati iz vojne, so jih pokosile bombe ruskih vojakov, poroča The New York Times. Družina je bila del večje skupine beguncev, ki je poskušala prebegniti na varno prek reke Irpin. Tamkajšnji most so sicer razstrelili ukrajinski vojaki, da bi zaustavili rusko invazijo pred ukrajinskim glavnim mestom. Kot je poročal ameriški časnik, je bilo tedaj v bližini nekaj ukrajinskih vojakov, a ne zaradi vojaških operacij, temveč so zgolj pomagali civilistom pri prečkanju območja.

Ukrajinski vojaki so družini pomagali, a so bili trije člani takoj mrtvi. Očeta so še oživljali, a je prav tako podlegel poškodbam.