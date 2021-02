Prizor, ki ga nihče noče videti: potnica na letalu posnela goreč motor (VIDEO)

V nesreči nigerijskega vojaškega letala sedem mrtvih

Blizu nigerijske prestolnice Abuja je padlo vojaško letalo, pri čemer je umrlo vseh sedem ljudi v njem. Vzrok nesreče še ni znan, je pa po navedbah pristojnih pilot poročal o odpovedi motorja.



Letalo nigerijske vojske Beechcraft King Air B350i je padlo, medtem ko se je po odpovedi motorja vračalo na letališče, je sporočil tiskovni predstavnik vojske. Nigerijske letalske sile so sporočile, da je preiskava nesreče v teku. Letalo je bilo namenjeno v mesto Minna v osrednjem delu države.



STA

