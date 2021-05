Prizor iz Dalmacije, ki bi ujezil tudi številne Slovence (FOTO)

Prizor s parkirišča v Dalmaciji je pritegnil pozornost številnih uporabnikov spleta. »Čuvanje parkirnega mesta v Splitu: stoli Ludvika XVI.« je šaljivo zapisala oseba, ki je na strani Dnevna doza povprečnega Dalmatinca na facebooku objavila fotografijo parkirišča, kjer namesto vozil nekaj parkirnih mesta zavzemajo baročni stoli. Ti so očitno zamenjali številnim Slovencem znane gajbice. Nedaleč stran se je znašel tudi stroj za pranje perila. Morda bi kdo pomislil, da gre za odvoz kosovnega materiala, a verjetno je, da gre za prizor, ki bi na višku sezone ujezil marsikaterega turista, ki se mu mudi na plažo, a mora še prej najti mesto za svojega jeklenega konjička.Čeprav bi ob takem prizoru sredi poletne sezone marsikdo pihal od jeze, pa se je večini zdel simpatičen. »Vse je po predpisih, dva meta razdalje«, »Ti pa imajo okus, pri nas uporabimo držalo za metlo in kole za paradižnik, če jih ne potrebujemo na vrtu«, »rezervacija parkirišča na kraljevski način«, »bidermajerska izložba na odprtem«, »Stroj je priključen, perilo se lahko opere« ... To so nekateri duhovitejši komentarji.V poletni sezoni so med ljudmi v navadi tudi rezervacije prostora na plaži, vendar pa so puščanje brisač marsikje že prepovedali. Nekaj podobnega naj bi še pred začetkom sezone sprejeli tudi v Izoli.