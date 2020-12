Prižgali so kar 150.000 luči

Luči kot upanje

Ne skoparita z elektriko. FOTO: YouTube

16 vatov moči terjajo božične lučke.

Priprave se začnejo že oktobra, pospravljanje traja do velike noči. FOTO: YouTube

Leto, od katerega se z veseljem poslavljamo, se gotovo strinja večina. Ne sme pa nam usahniti upanje po boljši prihodnosti, s svojo veličastno svetlobno postavitvijo sporočata zakoncainiz britanskega Morecamba, ki sta kakor vsako leto navdušila s praznično okrasitvijo svojega doma.Ta je tako izrazita in opazna, da so si pripadniki britanskih kraljevih sil hišo zakoncev, ki resnično obožujeta praznike, izbrali za navigacijsko točko, po kateri se orientirajo med letom nad angleško obalo! Kar ne preseneča, glede na to, da Voakesova uporabita kakšnih 150.000 luči, ki zahtevajo 16.000 vatov moči. Kolikšen znesek običajno odštejeta za elektriko, raje ne komentirata, a praznično razpoloženje nima cene, poudarjata: če luči dajejo komu upanje za boljši jutri, upanje pa je letos še toliko pomembnejše, je njun cilj dosežen. In še, njuna praznična svetlobna atrakcija ima tudi dobrodelno noto, saj vsako leto zbirata denar za organizacijo, ki se bori proti nasilju nad otroki, v letošnjem decembru sta zbrala poldrugi tisočak evrov, v vseh letih do zdaj pa okoli 25.000.Takšno okraševanje pa terja tudi veliko časa, priznavata zakonca, ki imata veterinarsko kliniko, pomagata pa jima tudi otroka, ki sta že odrasla. Vse se začne že oktobra, ko družina iz svojega božičnega skladišča potegne metre in metre luči, ki jih potem previdno sestavlja in povezuje po izdelanem načrtu. Osvetljeni so vsa hiša, vrtna garnitura, drevesa v okolici, seveda ne manjkajo luči na Božičku, jelenih in snežaku, letos pa so kot simbol boja proti pandemiji in hvaležnosti neutrudnim zdravstvenim delavcem izdelali tudi mavrico iz 2000 novih luči. Postavitev – uraden prižig luči je 1. decembra – si hodijo ogledovat tudi radovedneži iz drugih krajev, med občudovanjem pa tradicionalno prispevajo tudi zneske za dobrodelnost, časa pa imajo do 6. januarja, ko se zakonca lotita pospravljanja. Tega je običajno konec šele ob veliki noči.