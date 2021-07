Privrženci vesoljcev doživeli razočaranje

Pentagon najbolj skrbi, da s temi nenavadnimi plovili za ameriško vojsko vohunijo nasprotniki. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Kot je bilo predvideno, se je pred dnevi v javnosti pojavil devet strani dolg povzetek poročila o neznanih letečih predmetih, ki so jih v zadnjih desetletjih, v glavnem pa od leta 2004, opazili predvsem vojaški piloti ameriške mornarice.Poročilo omenja 144 tovrstnih dogodkov oziroma opažanj tako imenovanih neugotovljenih zračnih pojavov v zraku ali krajše NZP. Tako namreč v zadnjem času raje poimenujejo nepojasnjene reči, ki jih sicer javnost bolje pozna pod kratico NLP. Že dalj časa begajo tako laike kot strokovnjake, še posebno ker so jih pogosto videvali nad območji, kjer ameriška vojska izvaja urjenje ali druge dejavnosti, ki bi bile še kako zanimive za morebitnega nasprotnika, v glavnem Kitajsko in Rusijo.Od omenjenih 144 dogodkov je strokovnjakom uspelo pojasniti le enega, v tem primeru so namreč ugotovili, da je šlo za velik poškodovan balon, v nobenem primeru pa ni šlo za reč, ki ne bi bila zemeljskega izvora.Varnost ogrožena?Prav tako so preiskovalci za večino opažanj prepričani, da je šlo za snovne predmete in ne vremenske, svetlobne ali katere druge pojave. V več kot 80 odstotkih primerov so jih namreč zaznali različni senzorji. V 11 primerih, nadalje navaja poročilo, so bila srečanja zelo nevarna, predvsem zaradi majhne razdalje, kar bi lahko privedlo do trka. Še vedno pa bo treba opraviti veliko več preiskav, da bi predmete identificirali ter ugotovili, kakšni so njihovi nameni.Raziskovalce so še posebno zanimali nekateri dogodki, pri katerih so bile izražene nenavadne letalske sposobnosti in aerodinamične lastnosti omenjenih predmetov, denimo to, da so lebdeli povsem pri miru, se gibali proti vetru, sunkovito manevrirali in leteli z veliko hitrostjo, tisti, ki so jih videli, pa niso opazili pogonskega dela plovila, ki bi to omogočal. Seveda niso izključili možnosti, da ti predmeti predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti ZDA.To bi bila težava, če bi morebitni nasprotniki s tovrstnimi plovili nad vojaškimi bazami zbirali informacije, za Američane bi bilo kritično tudi dejstvo, da so razvili tehnologijo, ki je sami ne le nimajo, temveč je niti ne prepoznajo. To sicer že ves čas najbolj skrbi Pentagon in ameriško vlado, medtem ko so navdušenci nad neznanimi letečimi predmeti upali, da bo poročilo razkrilo, da so ZDA stopile v stik z bitji z drugih planetov.Omenjenih devet strani je zato najbolj razočaralo prav njih, čeprav z njim niso bili zadovoljni niti mnogi politiki, med njimi demokratski kongresnik, ki je bil sicer seznanjen z več podrobnostmi preiskav, ki jih javnost ni izvedela.