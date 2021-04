Pristojnim prekipelo: EU bo tožila podjetje AstraZeneca

Evropska komisija se po navedbah petih diplomatov EU pripravlja na začetek sodnih postopkov proti proizvajalcu cepiv AstraZeneca, poroča Politico.



Komisija je to zadevo izpostavila na srečanju veleposlanikov v sredo, na katerem je večina držav EU dejala, da bo podprla tožbo družbe zaradi pritožb, da podjetje ni dostavilo dogovorjenega števila doz cepiva. Eden od diplomatov je pojasnil, da želijo s pravnim postopkom doseči, da bi AstraZeneca zagotovila odmerke, določene v pogodbi z EU.







AstraZeneca je EU razburila že januarja, ko je dejala, da uniji ne bo mogla ponuditi predvidenega števila odmerkov. Do konca prvega četrtletja je družba državam EU dostavila 30 milijonov odmerkov, namesto 100 milijonov odmerkov, kot je bilo predvideno pogodbi EU. Pomanjkanje je močno oviralo kampanje cepljenja po državah EU.



Podjetje je napovedalo, da bo do konca drugega četrtletja leta dostavilo približno 70 milijonov odmerkov namesto 300 milijonov, kot je to določeno v pogodbi.

