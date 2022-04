Pristojni trenutno ne priporočajo poživitvenega odmerka za vse

Evropska agencija za zdravila (Ema) trenutno ne priporoča drugega poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 za vse državljane. Za splošno priporočilo je namreč trenutno prezgodaj, so sporočili danes. Je pa po njihovem četrti odmerek smiseln za starejše od 80 let, so dodali.

»Za odrasle do 60 let z normalnim imunskim sistemom trenutno ni prepričljivih dokazov, da pojenja zaščita pred hujšim potekom bolezni in da ima četrti odmerek dodatno vrednost,« so sporočili. Obenem pa nimajo varnostnih pomislekov pred drugim poživitvenim odmerkom. Ta je po njihovem smiseln predvsem za starejše od 80 let, poročajo tuje tiskovne agencije.

Za večino cepiv proti covidu-19 velja, da zaščita nastopi po drugem odmerku, ki pa začne pojenjati po nekaj mesecih. Zato so oblasti priporočile tretji odmerek oz. poživitveni odmerek. Ponekod so nato po pojavu koronavirusne različice omikron začeli deliti tudi že četrte odmerke cepiva.