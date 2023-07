Prišlo kot strela z jasnega: vlada ZDA ima v lasti »nedotaknjena in delno nedotaknjena« vozila nezemljanov

Ameriški politiki se že desetletja neradi vtikajo v temo NLP-jev in nezemljanov. Po vrsti razkritij v zadnjih mesecih pa se zdi, da se republikanci in demokrati sedaj postavljajo v vrsto, da bi raziskali vprašanje nezemeljskega življenja, saj se zdi, da je svet bližje kot kdaj koli prej ugotovitvi, ali smo sami v vesolju.

Naslednji teden bo nadzorni odbor predstavniškega doma imel prvo javno zaslišanje v okviru svoje preiskave o NLP-jih, nekaj tednov po tem, ko je žvižgač nekdanji uradnik obveščevalne službe javno objavil trditve, da ima vlada v lasti »nedotaknjena in delno nedotaknjena« vozila nezemljanov.

Obtožbe Davida Gruscha o vladi, ki skriva plovila nezemljanov – od takrat je namignil, da so tudi ZDA naletele na »zlonamerne« pilote nezemljanov – so sprožile zaslišanje, ki bo 26. julija, poleg tega pa se zdi, da so zanetile ogenj pod washingtonskim establišmentom.

Republikanska stranka je vodila prvotno obtožbo z vrsto trditev o zunajzemeljskem življenju, ki bi do nedavnega veljale za konec kariere.

Tim Burchett, republikanski kongresnik s Floride, ki sovodi preiskavo NLP-jev, je v začetku julija izjavil, da plovila nezemljanov premorejo tehnologijo, ki bi nas lahko »spremenila v briket oglja«, medtem ko je republikanski kolega namignil, da bi nezemeljski vsiljivci dejansko lahko bili predstavniki starodavne civilizacije.

Na četrtkovem brifingu je Burchett dejal, da so njega in njegovo so-raziskovalko Anno Paulino Luno, republikansko članico iz Tennesseeja, zvezni uradniki »poteptali«, ko sta spraševala o NLP-jih, in jima preprečili dostop do nekaterih »informacij, ki dokazujejo, da obstajajo«. »Glede tega zaslišanja smo imeli zelo veliko nasprotovanja. Veliko je ljudi, ki ne želijo, da bi to prišlo v javnost,« je dejal.

Burchett je dodal, da imajo ZDA dokaze o tehnologiji, ki je »v nasprotju z vsemi našimi zakoni fizike«, in jezno ogorčil proti »prikrivanju« s strani vojaških uradnikov. »Prišli bomo do dna, karkoli že je resnica. Končali smo s prikrivanjem.«

Diskurzu pridružila tudi vlada

V zadnjih dneh se je diskurzu o NLP-ju pridružila tudi vlada. Uradnik Bele hiše je trdil, da so zračni pojavi »že vplivali na naše poligone za usposabljanj«, medtem ko je dvostrankarska skupina senatorjev predlagala novo zakonodajo za zbiranje in distribucijo dokumentov o »neidentificiranih nenormalnih pojavih«.

Legitimizacijo razprave o NLP-jih so deloma spodbudile trditve ameriških vojaških pilotov o srečanjih z NLP-ji, skupaj z razkritimi vojaškimi videoposnetki, ki prikazujejo nerazložljiva dogajanja na nebu.

Po teh razkritjih je leta 2021 Pentagon izdal poročilo o neidentificiranih nenormalnih pojavih (UAP), izrazu, ki ga imajo nekateri strokovnjaki raje, v katerem je bilo ugotovljenih več kot 140 primerov srečanj z UAP, ki jih ni bilo mogoče razložiti. Od takrat se zdi, da so politiki premaknili nekaj stigmatizacije zunajzemeljskega življenja.

»Zdaj se kopiči nekakšna kritična masa,« je dejal Nick Pope, ki je zgodnja devetdeseta leta preiskoval NLP-je za britansko ministrstvo za obrambo (MoD). »In mislim, da je kljub temu, da je nekatere politike enostavno prikazati kot nesmiselne, dejstvo, da se republikanci in demokrati združujejo, enotni v svojem stališču do tega ... Mislim, da smo prestopili mejo.«

Grusch se bo pojavil na zaslišanju v sredo, skupaj z Davidom Fraverjem, nekdanjim poveljnikom mornarice, ki je leta 2004 poročal, da je videl nenavaden predmet na nebu med usposabljanjem, in Brianom Gravesom, upokojenim mornariškim pilotom, ki je leta 2021 v informativni oddaji 60 Minutes povedal, da je videl neidentificirane zračne pojave ob atlantski obali »vsak dan vsaj nekaj let«.

Ko je Burchett preiskal točnost Gruschovih trditev, je začel podajati nekaj svojih drznih izjav. V podcastu Event Horizon so Burchetta vprašali, ali je videl »prepričljive dokaze«, da so ZDA na nebu videle stvari, »ki morda niso s te zemlje«.

»Oh, 100-odstotno, 100-odstotno, brez dvoma,« je rekel.

Lahko nevarna

Burchett je nadaljeval s trditvijo, da ZDA že od leta 1947 skrivajo dokaze o NLP-jih, in domneval, da bi lahko bila nezemeljska plovila nevarna.

»Če so tam zunaj, so tam zunaj, in če imajo takšno tehnologijo, bi nas lahko spremenili v brikete iz oglja,« je dejal Burchett.

»In če lahko potujejo svetlobna leta ali s hitrostjo, ki smo jo videli, in fiziko, kot jo poznamo, letijo pod vodo, ne kažejo toplotne sledi in podobne stvari, potem smo močno izven naše lige.«

Nekaj dni prej je Mike Gallagher, republikanski kongresnik iz Wisconsina, domneval, da bi srečanja z NLP-ji »dejansko lahko bila starodavna civilizacija, ki se je samo skrivala tukaj in se je zdaj nenadoma pokazala«.

Marco Rubio, senator s Floride, ki je skupaj z demokrati, vključno s Kirsten Gillibrand, ohranil dolgoletno zanimanje za UAP, je pretehtal, tako kot učenec Donalda Trumpa Josh Hawley, ki trdi, da so ZDA »dolgo, dolgo časa omalovaževale« število videnj NLP-jev.

V četrtek je Luna, sovodja preiskave nadzornega odbora, ponovila Hawleyjeve izjave in trdila, da sta bila »Pentagon in Ministrstvo za letalske sile« posebej nekooperativna. »Ko vzamem številne ovire na cestah, ki so nam bile predstavljene, me napelje na prepričanje, da res skrivajo informacije,« je dejala. »Veselim se, da bom to temo osvetlil in izvedel resnico o tem, kaj je v resnici zunaj.«

Dvomljivo je, da bo zaslišanje v sredo dokončno dokazalo, ali nezemljani obstajajo ali ne. Prav tako je malo verjetno, da bo javnost izvedela, ali so Zemljo obiskali nezemljani s svojim orožjem, ki je primerno za brikete iz oglja. A kljub temu želja politikov obeh strani, da bi posegli po diskurzu o NLP-jih, kaže na to, da se je zasukal rob, poroča theguardian.com.