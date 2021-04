Prišel je samo prvi dan, nato pa prešprical 15 let službe

538 tisočakov je dobil za en sam delovni dan.

Zgodba o predrznosti uslužbenca na bolnišničnem oddelku za požarno varnost žal ni osamljena, opozarjajo inšpektorji in policija, kljub temu pa je doba, ki jo jepreživel v dobro plačanem brezdelju, osupljiva. Kar 15 let je namreč prejemal plačo, skupno je ustanovo in državo opeharil za 538.000 evrov!Italijanski mediji poročajo o kralju odsotnosti iz Catanzara, ki je v službi preživel točno en sam delovnik: na dan, ko je podpisal pogodbo, je nadrejene in kadrovsko službo vendarle počastil s svojo navzočnostjo, potem je kar poniknil.Bilo je daljnega leta 2005, velika večina ga je takrat videla prvič in zadnjič. No, tu in tam se je še pojavil v bližini bolnišnice Pugliese Ciaccio, še pogosteje pa se je po telefonu pogovarjal z nekaterimi sodelavci, ki so bili menda ključni v prikrivanju prevare. Šest je takšnih, ki so zdaj pod drobnogledom policije, ta je ob pozivu inšpektorata namreč začela temeljito preiskavo, ki bo ugotovila razsežnosti Scumacejeve prevare.Scumace, ki jih danes šteje 66, je ravno načrtoval (uradno) upokojitev, a se lahko za zadnjih 15 let delovne dobe obriše pod nosom; še več, grozi mu kazen za prevaro in zlorabo položaja ter izsiljevanje in grožnje, tudi nekdanji direktorici bolnišnice, ki je hotela proti njemu uvesti disciplinski postopek; tudi drugim nadrejenim in nekaterim sodelavcem naj bi grozil, da jim bo ranil bližnje, če si ga drznejo zatožiti ali proti njemu sprožiti ukrepe.Ti pa bodo zdaj doleteli ne le njega, temveč še šest zaposlenih, ki so menda sodelovali pri prikrivanju in za to verjetno prejemali denarna nadomestila, iz iste bolnišnice pa so v zadnjem času odpustili še 57 zaposlenih, ki so večino delavnika prešpricali, čas pa zabijali (in nakradeni denar zapijali) v bližnjih barih.